"Há cada vez mais empresas em dificuldades no têxtil", alerta associação

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal alerta para a "forte retração" no setor que está a ocorrer não só em Portugal, como também na Europa.

À Renascença, o presidente da associação, Mário Jorge Machado, dá nota de que "recebe diariamente empresas com dificuldades em cumprir com compromissos de pagar aos fornecedores e trabalhadores" e de que "há cada vez mais associados a falarem das dificuldades".

O representante da indústria têxtil avisa que "se não houver da parte do Governo ajudas como nos anos de pandemia, o cenário [de fecho de mais fábricas] tem uma probabilidade muito elevada de ocorrer".

Depois de no final do ano passado ter sido noticiado o fecho de várias fábricas, esta semana fechou mais uma empresa do setor na cidade de Marco de Canaveses - a Temasa, que empregava cerca de 70 pessoas. Mário Jorge Machado indica que as dificuldades são resultado da guerra na Ucrânia, que está a levar a uma diminuição da procura e também do "esforço muito grande" nos anos de pandemia, do qual as empresas ainda estão a sair - em que no setor "houve quem se endividasse para fazer face às responsabilidades".

O aumento dos preços de energia também não facilitou o trabalho no setor, assim como a entrada no mercado de empresas como a Temu e a Shein. "Eu tenho colegas que dizem que esta situação é pior do que o Covid", diz.