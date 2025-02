Lisboa. Homem esfaqueado na Rua do Benformoso

Um homem foi esfaqueado na Rua do Benformoso, na Mouraria, em Lisboa. Segundo informação do Comando Metropolitanos de Lisboa da PSP (COMETLIS), a vítima apresentava vários cortes em diversas zonas do corpo.

"Indivíduo esfaqueado, com bastantes cortes nos braços, cara e tronco, com cenário de bastante sangue. A vítima foi transportada ao hospital, consciente de momento", diz a PSP em comunicado.

O caso aconteceu depois de um desentendimento entre dois indivíduos, que envolveu mesmo o uso de "duas facas de grandes dimensões".

Há uma suspeita entretanto detida que as autoridades tentam ainda perceber se está envolvida neste caso, foi detida por posse de armas brancas.