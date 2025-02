​Médicos do Curry Cabral alvo de processo disciplinar após morte de jovem

A Unidade Local de Saúde (ULS) São José, em Lisboa, abriu processos disciplinares aos médicos envolvidos no caso da jovem de 25 anos, que morreu no Hospital Curry Cabral depois de um exame à vesícula.



A notícia foi avançada pela SIC e confirmada à Renascença por fonte daquela ULS.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O caso aconteceu em julho de 2023. De acordo com o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), citado pela SIC, Débora Peralta terá sido vítima de negligência grave por parte de sete médicos.

Em resposta enviada à Renascença, a ULS São José adianta que foi notificada no dia 20 de fevereiro do despacho do inspetor-geral da IGAS e do relatório final do processo de inquérito.

Na sequência desse relatório, o Conselho de Administração instaurou processos disciplinares nos termos da proposta formulada pela IGAS, estando a ser dado cumprimento ao despacho do inspetor-geral.