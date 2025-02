Vem aí mau tempo: chuva, vento forte e agitação marítima

Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso laranja a partir das 12h00 e até às 00h00, devido à agitação marítima forte, com a previsão de “ondas de oeste/noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no sábado estes sete distritos e também os distritos de Setúbal, Beja e Faro ficam sob a aviso amarelo.

Devido à previsão de precipitação, com “períodos de chuva, por vezes forte”, Bragança, Vila Real, Braga, Viana do castelo, Viseu, Porto, Guarda, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo.

Já os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria vão estar sob aviso amarelo por causa da previsão de vento forte, com rajadas até 80 km/h, sendo até 95 km/h nas terras altas.