Alunos de cursos para professor com bolsa terão que concorrer ao público nos três anos após o curso

Em causa está uma das 15 medidas do plano "Mais aulas, mais sucesso", anunciado em junho pelo Governo, para colmatar a escassez de professores, e cujo despacho que regulamenta a medida foi publicado na sexta-feira em Diário da República.

O Governo vai pagar até 2.500 bolsas a estudantes do curso de Educação Básica em instituições públicas e privadas, com efeitos retroativos ao início deste ano letivo, mas no mestrado "a bolsa será paga apenas no primeiro ano".

Os estudantes de Educação Básica, do público e privado, que receberem a bolsa do Governo "ficam obrigados, nos três anos seguintes à conclusão do curso, a apresentarem-se aos concursos de colocação de professores numa escola pública", informou hoje a tutela.

No total, serão atribuídas até 2.500 bolsas anuais aos estudantes do público e do privado, que ingressem na área de Educação Básica, das quais até 2 mil para os alunos de licenciatura e até "um máximo de 500 bolsas para estudantes de mestrado", explica o ministério da Educação, Ciência e Inovação, em comunicado, hoje divulgado.

"O pagamento das bolsas tem efeitos retroativos ao início deste ano letivo e prolonga-se durante todo o curso de licenciatura", explica a tutela liderada por Fernando Alexandre, sublinhando, no entanto, que no caso dos mestrados, "a bolsa será paga apenas no primeiro ano".

"Esta medida aplica-se também no ano letivo de 2025/2026", acrescenta.

Segundo o diploma que regula a medida, o valor da bolsa anual "é o da propina devida, até ao valor da propina máxima fixada para o respetivo ciclo de estudos do ensino superior público no ano letivo em causa".

Deste modo, "todos os estudantes que ingressaram este ano nas licenciaturas em Educação Básica nas instituições de educação superior públicas não vão ter custos com as propinas durante todo o curso", realça o ministério, na mesma nota.

Ou seja, isto significa que os alunos do privado terão que pagar o renascente.

Quem desistir tem de devolver o montante recebido

O pagamento das bolsas é feito diretamente pelas instituições de ensino superior, através de transferência bancária para a conta com o IBAN indicado" pelos estudantes, segundo o despacho conjunto do ministro de Estado e das Finanças e do ministro da Educação.

Para ter acesso à bolsa, "os estudantes não podem ter dívidas fiscais e contributivas e aos alunos de mestrado é ainda exigida a nota de admissão igual ou superior a 14 valores", sublinha a tutela.

No caso da licenciatura, esta é "renovada anualmente" aos alunos que "tenham obtido aprovação em pelo menos 90% dos ECTS previstos no plano curricular do ano letivo frequentado".

Mas "todos os estudantes que receberem a bolsa ficam obrigados, nos três anos seguintes à conclusão do curso, a apresentarem-se aos concursos de colocação de professores numa escola pública", ressalva a tutela.

Segundo o diploma, esta obrigatoriedade "não prejudica o direito de renúncia dos estudantes elegíveis à atribuição das bolsas, o qual deve ser exercido na resposta à notificação da respetiva atribuição".

Os alunos que desistam ou "de preencher os requisitos exigidos terão de devolver a totalidade dos montantes recebidos até à data", acrescenta a tutela.

"Também os estudantes de doutoramento podem vir a receber a bolsa, desde que ingressem num ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Educação Básica, nas áreas disciplinares sinalizadas com défice de professores", remata o Governo.