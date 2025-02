Arquivada investigação à alegada corrupção na venda do Atlântida a Mário Ferreira

O Ministério Público (MP) arquivou o processo que investigava a alegada prática de corrupção e de outros crimes económicos na venda do navio Atlântida pelos Estaleiros Navais de Viana do Castelo à Mystic Cruises, de Mário Ferreira.

A decisão de arquivar este inquérito, noticiada pelo jornal "online" Observador, investigava a eventual prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, de participação económica em negócio e de administração danosa.

"O arquivamento deste processo não nos surpreende, pois era a única decisão possível. Aliás, recordamos que este é o segundo arquivamento no que respeita à alegada corrupção na compra do navio Atlântida", sublinham Rui Patrício e Tiago Félix da Costa, advogados do empresário portuense que assinam uma reação conjunta escrita enviada à Lusa.

A defesa de Mário Ferreira acrescenta que, do conhecimento que tem, "o único processo que resta ainda não arquivado respeita apenas a temas fiscais", referindo-se à posterior venda do Atlântida a uma sociedade em Malta, alegadamente constituída pelo empresário, que detém o grupo Mystic Invest, dono da Douro Azul.

Este inquérito, que investiga a alegada prática dos crimes de fraude fiscal e de branqueamento, levou à realização de buscas no distrito do Porto, na Região Autónoma da Madeira e em Malta, em julho de 2022, no âmbito da denominada "Operação Ferrry", na qual Mário Ferreira é arguido.

"Também aí as suspeitas são infundadas e esperamos que já estejam esclarecidas, mas o nosso cliente fez questão de voluntariamente pagar impostos que consideramos indevidos. No fundo, contra todo o alarde, este poderá ser mais um caso de "uma montanha a parir um rato" ou, como esperamos, com o final deste último processo fiscal, ficará tudo devidamente esclarecido e encerrado", salientam os advogados.

Em comunicado divulgado em 07 de julho de 2022, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) adiantou que "os factos sob investigação reportam-se aos anos de 2014 a 2016 e consubstanciam-se numa transação efetuada com recurso a outra jurisdição, de modo a diminuir os lucros tributáveis em Portugal".

Este procedimento terá visado, essencialmente, de acordo com a investigação, "reduzir os montantes a pagar, em sede de IRC, bem como camuflar uma eventual distribuição dos lucros obtidos".

Nessa ocasião, fonte judicial explicou à Lusa que em causa estava o negócio de compra, em 2014, do navio Atlântida à comissão liquidatária dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, por 8 milhões e 750 mil euros, e a sua venda, no ano seguinte, a uma empresa norueguesa, por cerca de 17 milhões de euros, através de outra empresa ("offshore") - entretanto extinta - criada, alegadamente, por Mário Ferreira.