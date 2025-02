Covid-19: Medidas de resposta imediata à pandemia custaram 16,5 mil ME em três anos

O valor das medidas para enfrentar a pandemia de Covid-19 superou 16,5 mil milhões de euros, em três anos , de 2020 a 2022, com a "fatura" mais elevada a cair em 2021, segundo cálculos da Lusa com base na execução orçamental.

Segundo os dados disponíveis na síntese da execução orçamental, divulgados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), em 2020 (após terem surgido em Portugal os primeiros casos de infeção) as medidas adotadas no âmbito de combate e prevenção da Covid-19 e "reposição" da normalidade ascenderam a 4.591,1 milhões de euros, com mais de metade deste valor a ser explicado pelo aumento da despesa (3.165 milhões de euros) e 1.426,1 milhões de euros a resultarem de medidas que conduziram a uma redução da despesa.

Um ano depois, o valor aumentou, chegando aos 7.743,7 milhões de euros, divididos entre uma redução de receita de 306,4 milhões de euros e um aumento da despesa total em 7.437,3 milhões de euros.

Em 2022, segundo os mesmos dados, o montante das medidas adotadas foi de 4.199,7 milhões de euros, sendo novamente o lado da despesa a explicar a maior fatia (3.723,8 milhões de euros) deste valor global.

A evolução da pandemia e o desenho (e adaptação) das medidas que foram sendo tomadas ao longo do tempo, tiveram, por seu lado, implicações no peso orçamental de cada uma destas respostas.

Em 2020, por exemplo, as medidas tomadas diretamente para aliviar a tesouraria das empresas, como a suspensão dos pagamentos por conta do IRC e perda da receita contributiva associada à isenção de pagamento da taxa social única (TSU) no âmbito do "lay-off" simplificado ou do apoio à retoma progressiva, explicam 1,1 mil milhões dos 1,4 mil milhões de euros de quebra de receita então registados.

Já em 2022, a medida com maior impacto na receita fiscal foi a que permitiu a prorrogação dos pagamentos do IVA.