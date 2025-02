Graça Freitas avisa que "próxima pandemia será mais complexa, rápida e fraturante"

A ex-diretora-geral da Saúde Graça Freitas prevê que a próxima pandemia seja "muitíssimo mais complexa", rápida, ruidosa e com um aumento significativo das "fraturas sociais" em questões como o confinamento e a vacinação.

Com experiência em emergências de saúde pública desde 1997, Graça Freitas falou, em entrevista à agência Lusa, sobre os desafios de uma "próxima grande epidemia ou pandemia" num mundo mais complexo, com muito mais fontes de informação verdadeira, mas também falsa.

Cinco anos depois do aparecimento dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, em 2 de março de 2020, a especialista em saúde pública acredita que se aprendeu muito nesse período e que o sistema de saúde e as autoridades estão mais bem preparadas para enfrentar uma nova pandemia, mas avisou que "a próxima já estará noutro patamar".

"Não creio que vá ser perfeito [o combate]. É impossível, até porque o mundo está muito mais complexo e há muito mais fontes de informação verdadeira e não verdadeira", afirmou, recordando que, quando começou a trabalhar em epidemias e pandemias, como a de gripe A em 2009, "o mundo era muito menos complexo".

Havia fontes de informação científica, os peritos aconselhavam os políticos e os órgãos de comunicação social tradicionais dominavam.

"Era um mundo com menos conexões, interações, menos rápido e mais seguro", enquanto no cenário atual, "as coisas são cada vez mais rápidas e mais complexas", comentou.

Por isso, alertou: "Uma próxima grande epidemia ou pandemia - que vamos ter de certeza - vai ser muitíssimo mais complexa, muitíssimo mais rápida, muitíssimo mais ruidosa e com muitíssimas mais fraturas sociais".

"Mais fricções sociais e opiniões divergentes entre movimentos da sociedade"



Segundo a especialista, haverá "mais fricções sociais e opiniões divergentes entre movimentos da sociedade", em relação aos confinamentos, às vacinas, aos medicamentos.

"A menos que uma próxima pandemia seja tão grave, tão grave, tão grave que nos una a todos novamente", sublinhou, considerando que a adesão da população às orientações das autoridades na pandemia de covid-19 "foi absolutamente exemplar", o que já não deverá acontecer de uma forma tão ordeira numa próxima pandemia.

"Não sei se vamos voltar a ter um confinamento tão ordeiro como tivemos em Portugal e na grande maioria dos países do mundo", disse Graça Freitas, um dos rostos da luta contra a Covid-19 em Portugal.

Graça Freitas defendeu que a adesão da população às orientações das autoridades foi "uma coisa absolutamente única de civismo e de participação social", enaltecendo também o papel dos que ficaram a trabalhar para garantir que não faltavam os bens essenciais, como a água, luz, gás, alimentação, a quem estava confinado em casa.