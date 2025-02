IPMA coloca 12 distritos sob aviso amarelo

Já os distritos da Guarda e de Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de queda de neve com acumulação acima de 1500/1600 metros, que poderá ser entre 5 a 10 cm acima de 1.600 metros.

Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo encontram-se sob aviso amarelo, até às 00h00 de domingo, por causa da previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Para este sábado, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes nas regiões Norte e Centro, que serão de neve acima dos 1400/1600 metros de altitude, e poderão ocasionalmente ser acompanhados de trovoada, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas até ao meio da manhã, enfraquecendo no final do dia.

As previsões da meteorologia apontam ainda para uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 9ºC, na Guarda, e os 19ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 3º C, na Guarda, e os 11ºC, em Faro.