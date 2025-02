Jovem de 19 anos morre no Hospital de Bragança depois de ter sido atropelado na A4

Um jovem de 19 anos morreu este sábado no Hospital de Bragança, para onde tinha sido transportado na sequência de um atropelamento após despiste da viatura onde seguia na Autoestrada 4 (A4).

O acidente ocorreu no troço de Rebordãos, no concelho de Bragança, e o alerta para o acidente foi dado às 12:43, tendo sido mobilizados 13 operacionais dos bombeiros voluntários de Bragança, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e da Globalvia, concessionária da Autoestrada Transmontana, apoiados por seis veículos.

"Os meios foram mobilizados para uma ocorrência de atropelamento de que resultou um ferido grave, que foi transportado para o Hospital de Bragança", adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Terras de Trás-os-Montes.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Bragança confirmou que "o jovem se terá despistado, parou na via, saiu do veículo e foi atropelado por um pesado de mercadorias", tendo vindo a morrer já no Hospital de Bragança.

A mesma fonte acrescentou que as "circunstâncias do acidente já estão a ser investigadas pelo Destacamento de Trânsito".