Quatro feridos em colisão que envolveu ambulância dos Bombeiros de Vila Viçosa

Uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e uma ambulância dos Bombeiros de Vila Viçosa, distrito de Évora, provocou este sábado quatro feridos, na Estrada Nacional 255, em Borba, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente, que registou dois feridos graves e outros dois leves, entre os quais um bombeiro da corporação de Vila Viçosa, também no distrito de Évora, foi dado pelas 7h15.

A mesma fonte, que indicou que o acidente envolveu um veículo de transporte de doentes não urgentes, ocorreu no cruzamento de Borba.

De acordo com a mesma fonte, três dos quatro feridos foram transportados para o hospital de Évora e um para o hospital de Elvas, distrito de Portalegre.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 21 operacionais dos bombeiros de Vila Viçosa e Borba, militares da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por nove veículos, entre os quais duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz e Elvas.