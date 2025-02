Francisco George: "Gripe H5N1 é ameaça de nova epidemia no horizonte"

Cinco anos após terem sido confirmados em Portugal os primeiros casos de contágio pelo coronavírus que causa a Covid-19, o especialista de Saúde Pública Francisco George alerta para as "ameaças no horizonte" como a do vírus da gripe H5N1.

"Nós temos é que estar preparados agora, mais do que nunca, para novos fenómenos. Há ameaças no horizonte", declarou em entrevista à agência Lusa, precisando tratar-se "do vírus da gripe H5, que está a circular, sobretudo, em aves e em bovinos, (...), inclusivamente, nas vacas leiteiras".

Os primeiros casos em Portugal de contágio pelo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença designada de Covid-19, foram confirmados a 2 de março de 2020, data oficial do início da pandemia no país.