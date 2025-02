Motociclista ferido com gravidade em despiste em Castelo Branco

O despiste de um motociclo em Malpica do Tejo, no concelho de Castelo Branco, causou este domingo um ferido grave, que teve de ser levado para Coimbra, indicou a Proteção Civil.

O alerta para o acidente, que ocorreu no interior da localidade, foi dado às 15h22, tendo sido mobilizados 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, do INEM e da GNR, apoiados por três viaturas, e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Castelo Branco.

"Devido à gravidade dos ferimentos da vítima, um homem de 57 anos, foi também acionado o helicóptero do INEM para transportar o ferido para a Unidade Local de Saúde de Coimbra", referiu a fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.