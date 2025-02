Sete distritos sob aviso amarelo na segunda e terça-feira devido a agitação marítima

O aviso estará em vigor entre as 9h00 de segunda-feira e as 3h00 de terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de quatro a cinco metros de altura, entre segunda-feira e terça-feira.

Para este domingo, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para possibilidade de formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 12ºC, na Guarda, e os 19ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -1º C, em Bragança, e os 9ºC, em Faro.