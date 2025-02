Alargamento da ferrovia confirma demolição de casas em Contumil, Rio Tinto e Ermesinde

O projeto de execução do alargamento da ferrovia entre Contumil (Porto) e Ermesinde (Valongo), consultado pela Lusa, confirma que terão de ser demolidas 87 edificações, das quais cerca de 15 habitações junto a Contumil, Rio Tinto e Ermesinde.

Ao todo, de acordo com a listagem das edificações a demolir, consultada pela Lusa, está prevista a demolição de 87 infraestruturas.

De acordo com o relatório detalhado do edificado a demolir, consultado pela Lusa, pelas fotografias e descrições apresentadas cerca de 15 casas estarão em condições de habitabilidade, mas nem todas atualmente habitadas.

Em causa está a duplicação de duas para quatro vias da Linha do Minho entre Contumil (Porto) e Ermesinde (Valongo), no distrito do Porto, que vai permitir separar o tráfego das linhas do Douro e Minho a sul de Ermesinde, aumentando a capacidade ferroviária a norte do rio Douro e a fiabilidade dos serviços.

O projeto inclui ainda a beneficiação do apeadeiro de Águas Santas/Palmilheira e da estação de Rio Tinto, ligando-a através de uma alameda pedonal e parque de estacionamento até à estação de Campainha do Metro do Porto.

O concurso público para executar a empreitada foi lançado na quarta-feira e tem o valor de 150 milhões de euros.