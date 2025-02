Droga escondida em sacos de feijão. Apreendidos 264 quilos de cocaína no Porto de Sines

A AT - Autoridade Tributária e Aduaneira apreendeu 264,4 quilos de cocaína no Porto de Sines, distrito de Setúbal, que se encontrava dissimulada no interior de um contentor com sacos de feijão proveniente do Brasil.

A droga foi detetada pela Delegação Aduaneira de Sines, no âmbito das ações de controlo da fronteira externa da União Europeia, dentro de 11 sacos, no interior de um contentor proveniente do porto de Paranaguá, no Brasil, disse a AT, em comunicado.

Os sacos com a cocaína foram colocados "atrás das portas do contentor" e "em cima da mercadoria legalmente declarada", constituída por sacos de feijão, revelou aquela autoridade, acrescentado que foi "utilizada a modalidade "rip-on/rip-off", técnica utilizada para dissimular droga em mercadoria legitima.

Segundo a AT, o contentor "tinha como destino final o Porto de Sines, onde descarregou e onde se realizou a inspeção e a apreensão" dos 11 sacos com cocaína e com um "peso bruto total de 264,400 quilos".

Esta ação "resultou da aplicação local de critérios de análise de risco que têm como base métodos e técnicas desenvolvidas e implementadas pela AT na luta contra a fraude, a evasão aduaneira e fiscal e os tráficos ilícitos".

O produto estupefaciente apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária, na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes, de acordo com a legislação em vigor.