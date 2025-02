Jovem de 19 anos suspeito de abusar sexualmente de rapariga de 12 anos

Um jovem de 19 anos foi detido por suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos na ilha Terceira, nos Açores, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.

"A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos, na ilha Terceira, por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças, cometidos contra uma menina de 12 anos", adiantou, em comunicado de imprensa.

A investigação decorreu "na sequência de uma denúncia apresentada pelo estabelecimento de ensino frequentado pela vítima à Polícia de Segurança Pública" (PSP), especificou a PJ.

Segundo a Judiciária, as "diligências desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, responsável pela investigação, permitiram apurar que os atos sexuais de relevo foram consumados no âmbito de uma relação de namoro que o suspeito mantinha com a menina".

O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo sido proibido de contactar e de se aproximar da vítima.