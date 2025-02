A Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida esta segunda-feira à tarde, desde as 15h00, entre as estações de São Sebastião e Alameda.

A circulação foi normalizada pelas 17h20, indica o Metro de Lisboa, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

A circulação esteve interrompida devido a uma avaria na sinalização.

[notícia atualizada às 18h42]