Palácio de Belém iluminado com as cores da Ucrânia para assinalar três anos da invasão russa

O Palácio de Belém foi hoje iluminado com as cores da bandeira da Ucrânia, azul e amarelo, a partir do por do sol, para assinalar os três anos da invasão russa, divulgou a Presidente da República Portuguesa.

A fotografia do Palácio de Belém iluminado de azul e amarelo foi divulgada hoje à noite no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Numa nota publicada hoje de manhã, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, prestou "homenagem à resistência e resiliência do corajoso povo ucraniano" e reiterou o apoio de Portugal à Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

Portugal continua ao lado da Ucrânia "no caminho para a adesão à União Europeia e nas aspirações de pertença à NATO", lê-se na nota, que assinalou a "violenta invasão" da Ucrânia pela Federação Russa iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

O Presidente da República, "hoje, como há três anos, condena inequivocamente a guerra injusta e ilegal da Rússia, perpetrada em violação flagrante da integridade territorial e soberania da Ucrânia, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas".

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa presta homenagem à resistência e resiliência do corajoso povo ucraniano, apoiando os seus legítimos anseios por uma paz justa e duradoura, paz que só poderá ser alcançada com a plena participação da Ucrânia", acrescenta-se.