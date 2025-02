Casas a 45 euros? Exército recebe 31 milhões do PRR para mais de 400 habitações

O Exército assinou, esta terça feira, um contrato que prevê um investimento de mais de 31 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para melhorar as duas escolas e requalificar 12 edifícios que vão ser convertidos em 427 unidades de alojamento para militares.

No total, vão ser beneficiados cerca de 600 militares e respectivas famílias.

A presidir à assinatura do contrato, no Campo de Santa Clara, em Lisboa, esteve o ministro da Defesa que fala "no maior investimento de sempre". Nuno Melo critica o financiamento "ridículo" que estava destinado para o exército no Governo anterior do Partido Socialista. O ministro diz que quando assumiu funções o montante disponibilizado dos fundos europeus para o exército era "cerca de 30 mil euros" reforçando que dez meses depois o atual Governo multiplicou o valor "por cem". "Não é coisa pouca", disse.

O ministro da Defesa espera ter as obras financiadas pelo PRR terminadas em julho de 2026 e considera que o Plano de Recuperação e Resiliência foi "desaproveitado durante muito tempo" defendendo que as Forças Armadas não devem ser colocadas de fora.

Acompanhado pelo Chefe de Estado Maior do Exército (CEME), Eduardo Mendes Ferrão, o ministro Nuno Melo adianta que o novo alojamento será destinado para militares e respectivas famílias.. O ministro avança que o arrendamento para os militares será temporário por dois ou três anos com uma renda mensal por apartamento a rondar os 45 euros por mês.

Nuno Melo acredita que o investimento em mais habitação ajuda na atratividade para a carreira militar. o ministro diz ter já conseguido "estagnar" as saídas.

Dos 31 milhões de euros, 26 milhões vão ser alocados para alojamento e o restante para o investimento nas escolas no exército.

Entre os imóveis a requalificar estão a Messe de Santa Clara (7,4 milhões de euros) e as Oficinas Gerais de Fardamento do Exército (5 milhões de euros), em Lisboa. Estão previstos ainda investimentos em Leiria, Vendas Novas, Sintra, Porto e Constância e financiamento de 2,5 milhões de euros para novos equipamentos e mobiliário para o Instituto dos Pupilos do Exército e do Colégio Militar, em Lisboa.