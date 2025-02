Homem detido em Vila do Conde na posse de mais de 700 doses de droga

Um homem de 20 anos foi detido e constituído arguido, no domingo, após ter sido apanhado na posse de mais de 700 doses de droga, em Vairão, Vila do Conde, revelou esta terça-feira a GNR.

A detenção ocorreu no decurso de uma operação STOP naquela freguesia tendo, na abordagem, sido detetado "um forte odor a produto estupefaciente no interior do veículo" além de que o condutor "apresentava um comportamento suspeito, evidenciando sinais de nervosismo", descreve a nota de imprensa.

Feita a revista de segurança ao indivíduo e a busca ao veículo foram apreendidas "417 doses de haxixe" bem como o automóvel, acrescenta a Guarda.

Num segundo momento, na busca domiciliária feita na residência do suspeito, os militares apreenderam "mais 284 doses de haxixe, nove doses de liamba, duas balanças de precisão, uma faca utilizada para o corte do produto e um rolo de película aderente, destinado ao embalamento da substância ilícita", prossegue o comunicado.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Matosinhos.