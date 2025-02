Presidente francês de visita a Portugal para assinar acordos bilaterais e aprofundar relações

O Presidente francês, Emmanuel Macron, estará em Lisboa e no Porto entre 27 e 28 de fevereiro para assinar um conjunto de acordos bilaterais políticos, económicos e culturais entre Portugal e França, anunciou esta terça-feira a Presidência francesa.

"Em termos de conteúdo, um dos resultados desta visita, precisamente no sentido de aprofundar as relações humanas, económicas e culturais entre a França e Portugal, será a assinatura de um acordo de amizade e cooperação entre a França e Portugal", disse um conselheiro do Eliseu numa audioconferência com meios de comunicação social.

No primeiro dia em Lisboa, Macron homenageará o poeta português Luís de Camões e, seguidamente, encontrar-se-á com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com quem abordará questões que "preocupam a Europa em termos de segurança e defesa", nomeadamente a aceleração da competitividade e investimento.

Já na Assembleia da República, não haverá um discurso do chefe de Estado francês como anteriormente previsto, mas haverá uma sessão solene e troca de impressões com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e os vários presidentes dos grupos políticos portugueses.

Como a segunda edição da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano ocorreu em Lisboa em 2022 e a terceira edição será entre 09 e 13 de junho em Nice, ainda no primeiro dia, no Parque das Nações, ocorrerá a transferência de poderes entre os dois países, com foco na adoção de uma declaração conjunta sobre cooperação nos oceanos e zona atlântica.

"Será uma ocasião para marcar os nossos pontos de vista sobre a cooperação nos oceanos, sobre a ratificação do Tratado do Alto Mar, sobre a cooperação na zona atlântica, e também sobre as prioridades comuns ligadas à proteção dos oceanos, à biodiversidade, à energia e às energias renováveis ligadas aos oceanos", acrescentou o Eliseu.

Além disso, acontecerá um diálogo entre Macron e o presidente da Câmara de Lisboa e antigo Comissário Europeu para a Investigação e Inovação, Carlos Moedas, no Beato Innovation District, um dos maiores centros de inovação e empreendedorismo da Europa, com a participação de atores franco-portugueses da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA), como a Station F (centro de startups francês), na sequência da Cimeira de Ação sobre IA em Paris no início do mês.

No segundo dia, na deslocação do chefe de Estado francês à Câmara Municipal do Porto para se encontrar com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, deverá ser assinada cerca de uma dúzia de acordos bilaterais, incluindo "um acordo de amizade, um acordo de cooperação franco-portuguesa e uma carta de intenções no domínio do armamento", referiu a fonte.

Relativamente à carta de cooperação de armamento num contexto do conflito da Ucrânia, faz parte do "reforço da base industrial europeia" e tem como objetivo "confirmar uma intenção e um acordo já anunciado para a aquisição de até 36 [sistemas de artilharia] Caesar pelos portugueses" e também para "formalizar a cooperação noutras sub-cooperações industriais, nomeadamente em matéria de drones", segundo a mesma fonte.