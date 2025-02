Os trabalhadores da saúde estão em greve esta terça-feira até às 23h59.

A greve convocada abrange todos os setores da saúde "independentemente da carreira ou do vínculo", refere Mário Rui, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos, que avisa que "todos" os serviços serão afetados, "desde blocos operatórios, urgências, os serviços de enfermagem, os serviços de cuidados primários".

Para além da greve, que promete mover profissionais de todo o país, está marcada uma manifestação em Santa Maria da Feira, local onde foram feitas denúncias "através dos trabalhadores à autoridade para as condições de trabalho, com o motivo do assédio", justifica o sindicalista, que refere também que a cidade "abrange uma parte substancial do norte".

A greve é convocada no seguimento de várias reivindicações feitas pelos profissionais, entre elas a instituição de cartão de refeição na Administração Pública "através de negociação em Acordo Coletivo de Empregador Público para o valor diário de 10 euros, livre de imposto" ou "a aprovação, dignificação e valorização da carreira de Técnico Auxiliar de Saúde, estipulando um subsídio de risco".

O sindicato defende, ainda, a "revisão do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública" e a "reposição dos pontos retirados aos trabalhadores e não contabilizados para efeito de progressão remuneratória". Exige, igualmente, "a contratação de pessoal e contra os turnos suplementares e cargas horarias de 14 e 16 horas de serviço continuo".