Violador de Guimarães condenado a 20 anos de prisão

O homem acusado de várias violações e de outros crimes, como roubos, cometidos contra 11 vítimas, na cidade de Guimarães, distrito de Braga, foi esta terça-feira condenado a uma pena única de 20 anos de prisão.

Na leitura do acórdão, o Tribunal Criminal de Guimarães (Creixomil) deu como provada "a grande maioria dos factos" que constam da acusação do Ministério Público (MP), considerando que o arguido agiu com "calculismo", apesar de o mesmo, em julgamento, negar a prática dos crimes -- exceto alguns roubos -, assumindo um papel de "vitimização" e de "minimização" dos seus atos.

O coletivo de juízes aplicou ao arguido, em cúmulo jurídico, a pena única de 20 anos de prisão.

O arguido, que está em prisão preventiva desde 30 de agosto de 2023, respondia em julgamento por cerca de uma dezena de episódios de violações ou de tentativas levadas a cabo nas proximidades do centro de Guimarães, mas também por outros crimes, como roubo, ofensas à integridade física, coação ou coação sexual.

Os alvos do arguido eram mulheres, adolescentes e jovens adultas, sendo que, num dos casos que constam da acusação do Ministério Público (MP), a vítima mais nova tem 12 anos e foi abordada pelo arguido junto ao Pavilhão Multiusos, enquanto a mais velha, de 68 anos, foi atacada na ecopista de Guimarães.

Os outros episódios descritos na acusação do MP aconteceram nos caminhos pedonais junto ao Castelo de Guimarães, nos caminhos pedonais junto ao Paço dos Duques, na ecopista de Guimarães, no Parque da Cidade e no Largo da República do Brasil.