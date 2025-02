Função Pública. Três dias de greve a partir desta quarta-feira

Anastácio Lopes

26 fev, 2025 Lisboa 11:54

Por muitas razões que os funcionários públicos tenham para esta e outras greves, que lhes deviam ser pagas pelos sindicatos que as marcam, pois sendo os primeiros responsáveis pelos baixos salários, que sempre aceitaram ou nunca propuseram maiores aumentos para os que menos ganham e menores para os que mais ganham, se já ganham mal, como ficam no final do mês com mais estes dias de greve a serem-lhes cortado no vencimento? Se é verdade que é preciso lutar, então que se lute sem empurrar quem trabalha ainda mais para as pobreza e miséria como todos estes sindicatos sempre fizeram e fazem. Alguém viu até hoje, algum destes pseudo sindicatos algo lutar, exigir ou fazer para que sejam devolvidos aos mesmos funcionários públicos os subsídios de férias e de natal por inteiro, livres dde impostos, como sempre aconteceu até à vinda da Troika? Do que esperam estes pseudo sindicalistas para devolverem aos funcionários públicos o que sempre foi deles e que os impostos para a CGA, ADSE, IRS, etc, lhes andam a comer há 13 anos consecutivos?