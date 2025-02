IA e computação quântica vão ajudar na luta contra o cancro gastrointestinal

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), a Faculdade de Medicina (FMUC) e o Centro de Estudos Sociais (CES) estão a participar num projeto internacional que está a explorar tecnologias de computação quântica e inteligência artificial (IA) com vista a “revolucionar a deteção e prevenção de patologias gastrointestinais”.

De acordo com a academia, mais de dois milhões de novos casos de cancro colorretal são diagnosticados anualmente em todo o mundo.

Gabriel Falcão, professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC) e investigador do Instituto de Telecomunicações (IT) de Coimbra, citado em comunicado, refere que “este tipo de cancro pode muitas vezes ser detetado precocemente graças à identificação de pólipos existentes no trato digestivo”.

“Em muitos países, os rastreios começam por volta dos 45 ou 50 anos, sendo uma ferramenta essencial na prevenção e diagnóstico precoce”, acrescenta.