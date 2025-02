Incêndio deflagra na cadeia de Santa Cruz do Bispo

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa cela na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

Segundo apurou a Renascença junto da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, foi um recluso o responsável pelo incêndio e a situação já se encontra resolvida.

O recluso em causa, da ala psiquiátrica, pegou fogo à cama da cela. O foco de incêndio foi detetado pelos elementos da vigilância e de enfermagem que intervieram de imediato e chamaram os Bombeiros Voluntários de Matosinhos para rescaldo e extração de fumos.

Do incidente não resultaram quaisquer feridos. No entanto, um enfermeiro, um guarda e o autor do incidente foram encaminhados para uma unidade de saúde, por precaução.

De acordo com o site da Proteção Civil, estiveram 14 operacionais no local, auxiliados por cinco veículos. O alerta foi dado às 13h43 desta quarta-feira.

[Notícia atualizada às 15h38 de 26 de fevereiro de 2025 para acrescentar detalhes]