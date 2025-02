Pai e filha condenados dois anos e meia de prisão por falsificação de documentos

O Tribunal de Via Nova de Gaia condenou nesta quarta-feira a dois anos e seis meses de prisão , por falsificação de documentos, um homem acusado de, juntamente com a filha, burlar um detido com promessas de casamento .

Segundo a acusação, em 2016, os arguidos encetaram um plano para conseguir o Cartão de Cidadão da vítima, à data detida no estabelecimento de Paços de Ferreira (Porto) a cumprir uma pena de prisão de 23 anos.

"Com a promessa de casamento, a arguida conseguiu o Cartão do Cidadão da vítima e elaboraram um plano com vista a registarem no nome da vítima uma série de automóveis e assim não pagarem os impostos devidos", apontou o juiz presidente.

Nas medidas das penas aplicadas ao homem e à filha, explicou o magistrado, pesaram os antecedentes dos arguidos.

"O arguido tem antecedentes vários, pelo que é condenado a uma pena de prisão efetiva de dois anos e seis meses", disse, acrescentando que "já a arguida, apesar de ter condenações transitadas em julgado, estas foram posteriores aos factos neste processo, pelo que tem que ser considerada como não tendo antecedentes e como sendo primária para estes efeitos".

À saída do tribunal, o advogado da vítima, assistente no processo, explicou que vai ainda "analisar o acórdão", mas que terá intenção de recorrer.

"Vamos ver, mas entendemos que poderemos recorrer da decisão de absolver os arguidos do crime de burla", disse António Caetano.