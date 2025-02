Pessoa sem-abrigo morre após ter sido agredida no Campo Grande

Um homem com cerca de 65 anos morreu na madrugada de terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter sido agredido com golpes na cabeça na zona do Campo Grande, disse esta quarta-feira fonte da PSP.

O crime ocorreu pouco depois das 2h00 de terça-feira na Rua Ator António Silva, junto à estação do Metro do Campo Grande, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O homem era um sem-abrigo que "possivelmente dormia ali na zona" e foi encontrado "inanimado, caído no solo, na ciclovia perto da estação do metro do Campo Grande", indicou a mesma fonte.

"A vítima sangrava da cabeça e apresentava vários golpes, desconhecendo-se as circunstâncias em que terá sido agredida", afirmou, salientando que junto do homem "encontrava-se uma pedra de grandes dimensões ensanguentada".

Segundo uma testemunha, que ligou para o 112, momentos antes da agressão estava perto da vítima um outro homem.

O homem foi transportado de ambulância para o Hospital de Santa Maria, tendo sido declarado o óbito por voltas das 4h40.

Contactada pela Lusa fonte da PJ confirmou que está a investigar este crime, sem adiantar mais pormenores.