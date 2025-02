PJ detém em Loures suspeito de abusos sexuais durante mais de uma década

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 71 anos, por suspeita de vários crimes de abuso sexual de crianças, praticados ao longo de uma década, em Loures.

Em comunicado, a PJ indica que a investigação, iniciada há cerca de um mês, “teve origem numa revelação que surgiu em contexto escolar, na qual uma das vítimas, uma menina de 11 anos, referiu sofrer de abuso sexual, por parte de um familiar”.

“Após contacto do estabelecimento escolar, a PJ desenvolveu as diligências investigatórias específicas nestes casos, tendo identificado outras cinco vítimas, com idades entre os 3 e os 11 anos”, lê-se na nota.