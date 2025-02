PJ detém presumíveis autores de roubo de 75 mil euros a carrinha de valores

A Polícia Judiciária deteve três homens na terça-feira suspeitos de um roubo a uma carrinha de valores ocorrido no ano passado e através do qual se apropriaram de 75 mil euros em dinheiro.

De acordo com a nota da Polícia Judiciária (PJ) hoje divulgada, a operação "Amigo Secreto" contou com a cumplicidade do vigilante da carrinha de valores, que colaborou com os dois assaltantes que a 23 de março de 2024, em Famões, Lisboa, se apropriaram dos 75 mil euros que o vigilante transportava a pé para entregar num hipermercado.

Nesse percurso foi intercetado pelos dois assaltantes, que se deslocavam de mota e se apoderaram dos cofres onde era transportado o dinheiro.

A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ, veio depois revelar que os três homens agiram concertados "mediante um plano traçado previamente".

No decurso da operação policial, que contou com "a participação de mais de 30 inspetores", realizaram-se oito buscas, cinco domiciliárias e três não domiciliárias, "em várias localidades da região da Margem Sul", tendo sido apreendidos "importantes elementos de prova".

Foi ainda detido "um outro homem, em flagrante delito, pelo crime de detenção de arma proibida".

Os três arguidos envolvidos no roubo da carrinha de valores têm 25, 35 e 36 anos e o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Lisboa Norte -- Loures.