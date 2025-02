PSP investiga vandalismo e incêndios no centro de Viana do Castelo

A PSP está a investigar a origem de vários incêndios em mobiliário urbano e esplanadas no centro histórico de Viana do Castelo, na noite de terça-feira e madrugada de quarta, que obrigaram à intervenção dos bombeiros.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou nesta quarta-feira de manhã que os "atos de vandalismo" destruíram contentores do lixo, de roupa usada, papeleiras, duas esplanadas e decoração alusiva ao Carnaval instalada pela Câmara Municipal na Praça da República.

A mesma fonte adiantou que nesta quarta de manhã foram formalizadas queixas pelos proprietários de estabelecimentos comerciais por vidros partidos nas montras, também em artérias no centro histórico da cidade.

À Lusa, o coordenador municipal de Proteção Civil de Viana do Castelo, António Cruz, adiantou que os bombeiros foram chamados a intervir em oito situações de incêndio, entre as 20h11 de terça-feira e as 1h19 de quarta.

Segundo o responsável, a primeira ocorrência aconteceu às 20h11, na Rua Cidade de Riom, relacionada com um incêndio num contentor do lixo e a última, às 1h19, numa esplanada no jardim público da cidade.