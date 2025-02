Reforçados os meios no caso da fuga de amoniaco no Prior Velho, em Loures

Foram eforçados os meios no caso da fuga de amoníaco no Prior Velho, em Loures.

Entre as 7h00 e as 8h00 aumentou ligeiramente o número de operacionais no terreno, apesar de, na sua página na Internet, a Proteção Civil dar a situação como "em resolução".

Durante a madrugada, e por precaução, mais de 50 pessoas foram obrigadas a sair de casa devido a um derrame de amoníaco numa empresa de produtos alimentares.

O alerta foi dado às 3h53, devido ao "derrame de mil litros de amoníaco", disse um porta-voz do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A mesma fonte indicou que "foi acionado o veículo do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa especializado neste tipo de ocorrência" e que a fuga "já está controlada".

O porta-voz disse que foi criado um perímetro de segurança com uma extensão de 200 metros, algo que levou a que 52 pessoas foram retiradas das suas habitações, "apenas por precaução".

Por volta das 5h45, ainda estavam no local 26 operacionais e nove veículos, de acordo com o portal na Internet da ANEPC.

[notícia atualizada às 8h00 com informação sobre reforço de meios]