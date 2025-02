Visita de Macron condiciona trânsito no Porto. Saiba que ruas vão estar cortadas

A visita oficial do Presidente francês, Emmanuel Macron, ao Porto vai obrigar, ao longo de sexta-feira, a vários condicionamentos de estacionamento e trânsito no centro da cidade, sobretudo na zona envolve a Câmara Municipal e Palácio da Bolsa.

Em comunicado, a autarquia esclarece que "para garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos" estão previstos alguns condicionamentos de trânsito ao longo de sexta-feira.

Entre a meia-noite e as 14h00 será proibida a paragem e estacionamento nas ruas Dr. António Luis Gomes e D. João de Castro, bem como do lado poente da Praça General Humberto Delgado (em frente à Câmara do Porto).

O estacionamento e paragem serão também proibidos entre a meia-noite e as 17h00 nas ruas da Bolsa e de Ferreira Borges, e no Largo de S. Domingos (em ambos os lados).

Já entre as 11h00 e as 13h00 o trânsito será proibido na Avenida dos Aliados (lado nascente e poente), Rua de Alferes Malheiro, Rua dos Heróis e dos Mártires de Angola, Praça da Trindade, Rua do Dr. Ricardo Jorge, Rua do Clube dos Fenianos, Rua de Ramalho Ortigão, Rua de Rodrigues Sampaio, Rua de Guilherme Costa Carvalho, Rua do Estêvão, Rua da Trindade e Rua Formosa.

Entre as 12h30 e as 17h00, o transito será também proibido na Rua das Flores, Rua da Bolsa, Rua de Ferreira Borges, Largo de S. Domingos, Rua de Sousa Viterbo, Rua de Belomonte e Rua do Comércio do Porto.

Na Rua de Camões será estabelecido o sentido único sul-norte entre o Viaduto de Gonçalo Cristóvão e a Rua de Alferes Malheiro.

Nas ruas de Ceuta e de José Falcão, e Praça D. Filipa de Lencastre será estabelecido o sentido único nascente - poente.

O sentido único norte-sul será também estabelecido na Rua do Almada.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, estará quinta-feira em Lisboa e sexta-feira no Porto para assinar um conjunto de acordos bilaterais políticos, económicos e culturais entre Portugal e França.

No Porto, o chefe de Estado francês vai ser recebido às 11h30, nos Paços do Concelho pelo primeiro-ministro, Luis Montenegro, e presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, de quem vai receber as Chaves da Cidade.

Após a cerimónia está prevista a assinatura de acordos bilaterais, assim como uma conferência de imprensa com Emmanuel Macron e Luís Montenegro.

A partir das 15h15, o chefe de Estado francês irá participar no encerramento do Seminário Económico Portugal-França, organizado pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal e que decorre no Palácio da Bolsa.

Esta é a primeira visita de Estado de um Presidente francês a Portugal em 26 anos, a convite do Presidente português, a última aconteceu em 1999 com Jacques Chirac, no entanto Macron já tinha sido convidado para a celebração dos 50 anos do 25 de abril, em que acabou por dirigir uma palavra aos portugueses, com quem a França partilha uma relação histórica.