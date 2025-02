Defensores da Linha do Oeste culpam IP pelos atrasos nas obras de modernização

Por isso, a comissão "exige que a modernização da Linha do Oeste, em toda a extensão onde não existe energia elétrica, seja concretizada no mais curto espaço de tempo e colocados em circulação os novos comboios, adquiridos para o efeito".

A Linha do Oeste (Sintra/Figueira da Foz) é reaberta no domingo à circulação de comboios no troço entre as estações de Mira Sintra-Meleças (Sintra) e Malveira (Mafra), no distrito de Lisboa.

"A reposição da circulação ferroviária é garantida após a execução dos trabalhos de substituição, reparação e reabilitação dos equipamentos dos sistemas de sinalização eletrónica que haviam sido alvo de atos de furto e vandalismo, impedindo a exploração comercial da linha", refere a IP em comunicado.

A extensão dos danos incidiu entre as estações de Mira Sintra-Meleças e Sabugo, "obrigando à realização de um significativo conjunto de intervenções não previstas no planeamento inicial da obra, prejudicando os prazos previstos para a reposição da circulação ferroviária".

No âmbito das obras de modernização da Linha do Oeste, em abril de 2024, foi suspensa a circulação ferroviária entre Meleças e Torres Vedras, "para permitir a realização dos trabalhos no túnel da Sapataria", no concelho de Sobral de Monte Agraço.

O prazo para conclusão das empreitadas já teve vários adiamentos.

A IP adiou para o final deste ano a conclusão das obras de modernização e eletrificação na Linha do Oeste (Sintra/Figueira da Foz), devido a sucessivos atrasos na empreitada, para os quais a Comissão para a Defesa da Linha do Oeste tem alertado.

O projeto de modernização da Linha do Oeste está dividido em duas empreitadas, sendo a primeira a de eletrificação e modernização do troço entre Mira Sintra-Meleças e Torres Vedras, num investimento de 61,7 milhões de euros.

A segunda consiste na modernização e eletrificação do troço entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, orçada em 40 milhões. Contudo, o investimento global é de 160 milhões de euros, incluindo expropriações.