Detida mulher procurada em Espanha por burla com trator agrícola

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Alcobaça, uma mulher procurada em Espanha por um crime de burla com um trator agrícola e sobre a qual pendia um mandado de detenção europeu, anunciou esta quinta-feira a corporação.

Em comunicado, a PJ explica que a mulher, de 45 anos, celebrou em maio de 2019 um contrato de compra e venda de um trator agrícola, dando um sinal de 5.000 euros e comprometendo-se a pagar o restante em 48 prestações mensais de 1.560 euros.

A propriedade do veículo seria transferida após a conclusão dos pagamentos, mas a mulher apenas pagou o valor do sinal, ficando com o trator agrícola.

Indiciada pelo crime de burla, a mulher pode vir a ser condenada a uma pena de seis anos de prisão, acrescenta a nota.

A detida será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação das medidas de coação.