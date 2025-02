Homem detido por arrombar casa em Bragança

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na madrugada de quarta-feira, um homem em Bragança que terá entrado ilegalmente numa habitação munido com um ferro e que se recusava a abrir a porta, indicou esta quinta-feira a autoridade.

O homem, de 65 anos, é suspeito de forçar a entrada numa habitação no centro da cidade, onde não se encontravam os proprietários nem outros moradores. A situação foi denunciada à PSP, que constatou à chegada ao local que a porta da fração apresentava sinais de arrombamento.

"Após diversas tentativas de contacto com o suspeito, este recusou abrir a porta e adotou uma postura hostil, empunhando um objeto metálico com o qual desferia impactos no interior do imóvel", descreveu em comunicado a PSP.

Com a recusa do homem em colaborar com as ordens policiais, a PSP acabou por entrar na casa, onde verificou que o suspeito estava armado com um ferro.

"Apesar das advertências, o suspeito não largou o objeto e continuou a demonstrar agressividade, tendo sido necessária a utilização de meios coercivos de baixa potencialidade letal, designadamente da arma elétrica conhecida por "taser", para garantir a sua imobilização e detenção", explicou a força de segurança.

O homem foi assistido pelos bombeiros de Bragança e encaminhado ao hospital local para ser avaliado. .

No decorrer das diligências, refere ainda a PSP, foi apreendida uma faca de cozinha que se encontrava ao alcance do suspeito.

O detido foi presente esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial, tendo sido restituído à liberdade sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR), medida de coação aplicada a todos os arguidos em processos.