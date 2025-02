Hospital de Évora diz que recusa de socorro imediato cumpriu com o estipulado

A assistência ao homem que se sentiu mal na semana passada perto do Hospital de Évora e foi transportado para as urgências pelo INEM "decorreu dentro do que está estipulado", disse esta quinta-feira a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC).



A ULSAC indicou, em comunicado enviado à agência Lusa, que "não abriu nenhum inquérito interno a respeito do episódio" ocorrido no dia 18 perto do hospital de Évora, salientando que "o atendimento do doente decorreu dentro do que está estipulado".

O homem "foi transportado pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] ao Serviço de Urgência Polivalente, no dia 18 de fevereiro, às 11:14, onde foi de imediato triado, observado e avaliado, não tendo sido estabelecido diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC)", adiantou.

Segundo a ULSAC, no mesmo dia, às 16h05, o doente "teve alta para o domicílio, sem quaisquer sintomas".

O esclarecimento surge depois de o Diário de Notícias ter noticiado na sua página de Internet que a recente demissão do Conselho de Administração (CA) da ULSAC estava também relacionada com a morte deste homem.