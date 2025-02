Jovem detido por pornografia de menores em Ponta Delgada

Um jovem de 21 anos que "constrangia crianças para o envio de fotografias e de vídeos pornográficos", foi detido pela alegada prática de crimes de pornografia de menores em Ponta Delgada, nos Açores, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito foi detido através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, por "fortes indícios da prática de crimes de pornografia de menores".

A detenção ocorreu "na sequência da pesquisa a equipamentos informáticos do suspeito, onde foram encontrados vários ficheiros de fotografias e vídeos de meninas em poses e atividades pornográficas".

"Para a obtenção das imagens, o suspeito interagia com as menores, através das redes sociais, partilhando conteúdos íntimos e aliciando-as a procederem do mesmo modo", explicou a PJ.

Ainda de acordo com a nota, uma vez "na posse das imagens comprometedoras das vítimas, exigia o envio de mais ficheiros pornográficos, através de ameaça de divulgação" das imagens que já tinha em seu poder.

O detido, que tem antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi presente a tribunal e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.