Treze cirurgiões vão integrar Amadora-Sintra após demissões

Treze cirurgiões vão integrar o Serviço de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra, depois da demissão do mesmo número de especialistas no ano passado, anunciou hoje o diretor demissionário Paulo Mira.

"Neste momento, tenho cerca de 13 cirurgiões que já estão praticamente assegurados. Mas há mais pessoas que estão interessadas em ir trabalhar para o Serviço de Cirurgia", disse aos jornalistas.

O diretor demissionário do Serviço de Cirurgia Geral Paulo Mira falava no Ministério da Saúde, em Lisboa, após ter estado reunido esta tarde com a ministra Ana Paula Martins. .

Paulo Mira explicou que a "grande maioria" provém dos 13 que apresentaram a demissão em 2024, mas "também há cirurgiões novos".

A saída dos especialistas deveu-se ao regresso de dois médicos que denunciaram más práticas no serviço, que depois de investigadas não se confirmaram.

Questionado sobre a continuidade dos dois cirurgiões que regressaram, o dirigente indicou que cabe ao novo Conselho de Administração decidir.

"Isso tem a ver com as condições que o Conselho de Administração, e especialmente o Ministério, vai criar para que possamos trabalhar na paz que queremos e com as condições que precisamos para servir uma população de 600 mil pessoas", salientou.