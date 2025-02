Frio, chuva, trovoada e neve no fim de semana

Os distritos de Faro e Beja encontram-se sob aviso amarelo até às 15h00, devido à previsão de aguaceiros, que podem ser por vezes fortes.

“A ocorrência de aguaceiros, que será o regime predominante durante este período, apresenta sempre alguma incerteza na distribuição espacial e temporal e assim a ocorrência de precipitação para uma mesma região pode variar bastante de local para local”, indica o IPMA, em comunicado.

O vento deverá ser fraco a moderado de sul/sueste, rodando para o quadrante leste esta sexta-feira, e soprando com mais intensidade nas terras altas, em especial no fim-de-semana.

A temperatura mínima deverá variar entre 5 e 12°C no litoral e entre -1 e 7°C no interior e a temperatura máxima deverá variar entre 15 e 20°C no litoral e entre 10 e 16°C no interior.