GNR apreende 1.880 litros de aguardente numa destilaria ilegal na Régua

A nota acrescenta que da ação de fiscalização resultou “a apreensão de 1. 880 litros de aguardente, bem como do equipamento utilizado na respetiva produção, designadamente um alambique artesanal”.

Segundo a GNR, o valor da mercadoria apreendida “ascende a 18.000 euros, sendo que o valor presumível da prestação tributária traduz-se em cerca de 16.000 euros, consubstanciando um crime de introdução fraudulenta no consumo”.

O homem, de 45 anos, foi constituído arguido durante a ação e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Real.

A operação foi desenvolvida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, em colaboração com agentes de fiscalização do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP).