Greve da função pública adia sessão de abertura do Fantasporto para domingo

As sessões do primeiro dia do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, que teriam início esta sexta-feira no Batalha Centro de Cinema, não se realizam, devido à greve da Função Pública e Administração Local, anunciou a organização do certame.

"Por motivo da greve da Função Pública e Administração Local a Sessão de Abertura Oficial do 45.º Festival Internacional de Cinema do Porto, vulgo Fantasporto, não se poderá realizar" e "o mesmo acontecerá naturalmente com as outras sessões de cinema anunciadas", publicou a Comissão Organizadora do Fantasporto, esta tarde, na sua página oficial na rede social Facebook. .

O filme de abertura, "Criadores de Ídolos", de Luís Diogo, com estreia programada para hoje às 21:00, será assim exibido pelas 11:00 de domingo, 02 de março, adianta a organização. A programação do primeiro dia do festival previa igualmente a projeção de "Vengeance of the Phoenix Sisters", de Chen Hung-Min, uma produção de 1986, que marcou o cinema de Taiwan.

A impossibilidade de realização das sessões de hoje, por causa da greve, foi comunicada esta tarde à organização do Fantasporto pela Direção do Batalha Centro de Cinema.

"As sessões estavam esgotadas e a de abertura contava com as mais diversas individualidades das áreas pública e do espetáculo, tais como o novo secretário de Estado da Cultura, diversos deputados, vereadores bem como, por exemplo, a equipa artística do filme", acrescentam os organizadores. .

"Embora não tendo qualquer responsabilidade [no cancelamento das sessões de hoje], lamentamos a situação", conclui a mensagem da Comissão Organizadora do Fantasporto.

O festival de cinema Fantasporto, que devia iniciar hoje a 45.ª edição, irá decorrer até 09 de março, com a restante programação.

Em conferência de imprensa no começo de fevereiro, para apresentar o festival, a organização do evento salientou que a edição deste ano teria a Inteligência Artificial (IA) como principal tema.

Em declarações aos jornalistas, na altura, a diretora do festival Beatriz Pacheco Pereira destacou a necessidade de se abordar um tema que poderá ter "consequências para o cinema e todas as suas áreas", da realização, à produção e à interpretação. .

A organização do festival realçou, em comunicado, as apresentações de filmes como a curta-metragem "Hush Now", de Laen Sanches, feito com recurso a tecnologias de IA, "Cold Wallet", de Cutter Hodierne, "IA: A Revolução no Cinema Digital", de João Moreira, e "Succubus", de R.J.Daniel Hanna, entre outros.

A par da exibição de filmes nas várias secções como a Semana do Realizadores ou Orient Express, o Fantasporto conta com várias conversas sobre cinema, intituladas "Movie Talks", e com a apresentação de sete livros recém-publicados e que são "hipotéticos argumentos de cinema". .

A sessão de encerramento do festival acontece no dia 08 de março com "Stealing Pulp Fiction", de Danny Turkiewicz, descrito pelo Fantasporto como "um verdadeiro e divertido hino à cinefilia".

A informação sobre o festival está disponível no "site" www.fantasporto.pt.