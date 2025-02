Mounira Al Solh leva a Serralves os traumas das guerras no Oriente

A artista libanesa Mounira Al Solh estreia no Museu de Arte Contemporânea da Fundação Serralves a exposição "Y'a Hamam Yalla Ma Tnam, Ma Tnam". A exibição retrata de forma íntima uma reflexão sobre as guerras no Médio Oriente, os conflitos regionais e os movimentos migratórios.

A mostra, com curadoria de João Mourão e Luís Silva, propõe uma abordagem do impacto psicológico da guerra e da experiência de deslocamento forçado, destacando as formas de resistência e os processos de recuperação no contexto de sofrimento humano.

A exposição centra-se na infância de Mounira, e na forma como viveu a guerra civil libanesa. "Para me ajudar a dormir durante a guerra, a minha mãe dizia-me para rasgar buracos nos meus pijamas, e bordar à volta do rasgão. Isso acalmava-me, e fazia com que eu adormecesse", conta a artista, que se inspirou nesta memória para complementar a exposição.