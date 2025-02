Polémica. Missão Escola Pública desmente números das escolas do EDULOG

Face a esta realidade, Cristina Mota diz que a percentagem de escolas com menos 15 alunos ainda será inferior aos 9,8%, ficando muito longe dos 40% divulgados pelo EDULOG.

À Renascença , a porta-voz da MEP, Cristina Mota, diz que feitas as contas aos estabelecimentos de ensino com menos de 20 alunos, públicos e privados, a percentagem fica-se pelos 9,8%.

Consultando os dados disponíveis em Infoescolas - Estatísticas do Ensino Básico e Secundário, a MEP conclui que “é falso” que cerca de 40% das escolas têm menos de 15 alunos por turma , como o EDULOG divulgou.

A Missão Escola Pública (MEP) manifesta “o seu repúdio” relativamente ao mais recente estudo do EDULOG , da Fundação Belmiro de Azevedo, que concluiu que a falta de professores era agravada por uma ineficiente gestão dos recursos humanos e da rede escolar.

Estudo do EDULOG defende férias de verão mais curt(...)

Também os números relativos aos cursos profissionais são desmentidos pela MEP. Cristina Mota diz que “dos 3.165 cursos, há 574 com menos de 10 alunos, o que perfaz 18,1% ao contrário dos 79% que foram indicados no estudo”.

David Justino “deveria vir a público” dar explicações

Face à discrepância de números, a MEP diz, em comunicado a que a Renascença teve acesso, que o estudo do EDULOG, “ao invés de contribuir para a resolução dos problemas da Escola Pública, veio mais uma vez denegrir os seus profissionais e contribuir para a desinformação e construção errónea da ideia generalizada de a Escola como organismo incapaz de gerir os seus recursos”.

A porta-voz da Missão Escola Pública sublinha que, “tendo em conta o contexto mediático em que a informação foi divulgada e a forma como a opinião pública a assimilou, uma instituição como o EDULOG e uma personalidade como um ex-ministro da Educação deveria ter maior responsabilidade na forma como divulga informação, que poderá condicionar tanto a opinião pública, como as medidas implementadas na nossa Escola pública”.

Cristina Mota vai mais longe e diz que David Justino “deveria vir a público referir se o estudo tem ou não tem falhas” e no caso de ter dados que comprovem os resultados a que chegou, “que os apresente”.

As conclusões a que a MEP chegou depois de consultar os dados do Infoescolas, foram enviadas nesta sexta-feira para o Ministério da Educação.

EDULOG responde que tem em curso “rigorosa revisão dos dados”



Confrontado pela Renascença sobre as críticas da Missão Escola Pública, o EDULOG assegura que está a “realizar uma análise mais aprofundada de alguns dados apresentados no estudo ‘Necessidades de Professores: Deficit ou Ineficiência na Gestão da Oferta de Ensino?”

Na resposta enviada à Renascença, assegura que “como parte do nosso compromisso com a total transparência e qualidade da informação por nós disseminada, encontra-se em curso uma rigorosa revisão dos dados, da qual daremos nota oportunamente”.



Conclui, sublinhando que a missão do EDULOG, gabinete de estudos da Fundação Belmiro de Azevedo, “é contribuir positivamente para uma reflexão informada sobre o setor da Educação em Portugal".