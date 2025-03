​Grande Porto tem novo centro pediátrico para atender pulseiras verdes e azuis

O Grande Porto conta a partir deste sábado com um Centro de Atendimento Clínico Pediátrico (CAC-P) que dará resposta aos quatro grandes hospitais da região e terá capacidade para atender 100 a 150 crianças por dia.

Instalado no Hospital da Prelada, que é gerido pela Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), o CAC-P podem receber crianças cuja área de referência seja de uma das quatro Unidades Locais de Saúde (ULS) do Grande Porto: São João, Santo António, Pedro Hispano (Matosinhos) e Gaia/Espinho.

Criado para receber as urgências pediátricas que forem triadas como pouco urgentes ou não urgentes (pulseiras verdes e azuis) nos serviços de urgência dos hospitais ou que para ali sejam referenciados pela Linha SNS24, por falta de capacidade de resposta nos cuidados primários, o CAC-P da Prelada estará aberto das 9h00 às 23h00 todos os dias, incluindo fins de semana e feriados.

“Aqui os utentes encontrarão uma facilidade e um conforto diferentes no acesso. É mais rápido e mais cómodo”, resumiu o provedor da SCMP, António Tavares.

Ressalvando que “se o caso se agudizar ou se complicar, a pessoa será direcionada para a urgência do seu hospital de referência para ser vista a outro nível”, o provedor garantiu que no Hospital da Prelada haverá “uma equipa de prontidão para acudir às mais diversas situações”, num projeto que visa quer facilitar o acesso das famílias, quer contribuir para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“É uma mais-valia para a região. É positivo na medida em que vem ajudar as crianças que são, por natureza, mais frágeis (…). É um projeto que não tem qualquer tipo de risco para as famílias porque está assegurado do ponto de vista da qualidade do serviço e pode vir a ajudar à eficácia do SNS”, apontou.

António Tavares adiantou à Lusa que o CAC-P da Prelada foi montado para poder atender 100 a 150 crianças por dia, uma capacidade que poderá ser ajustada conforme decorrer a experiência.

O responsável exemplificou com o CAC de adultos, aberto também na Prelada em agosto: “Tem mais de meio ano e foi-se adaptando e mostrando que é uma mais-valia”.

“Por exemplo, a Saúde24 já está a referenciar mais. Já se ganhou mais experiência”, afirmou.

Descrevendo estes centros de atendimento como “uma espécie de patamar intermédio entre a urgência e os centros de saúde”, o provedor da SCMP apelou à confiança dos utentes nestas novas estruturas.

“Uma criança com febre, tosse, etc., é algo muito natural. Às vezes o que os pais precisam é de uma aproximação a um pediatra que lhes dê uma resposta. Não é propriamente uma questão de urgência e os hospitais precisam de espaço para tratar o que é realmente urgente. Tenham confiança”, disse.

A equipa do CAC-P da Prelada é constituída por pediatras, enfermeiros pediátricos e auxiliares, tendo o apoio de outras especialidades através do CAC de adultos, bem como o apoio, se necessário, de nutricionistas, psicólogos e técnicos de ação sociais da estrutura da Santa Casa que receberá 51 euros por cada episódio tratado.