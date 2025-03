Acidente com 5 feridos corta Estrada Nacional 226 em Lamego

A Estrada Nacional (EN) 226 está cortada na reta de Calvilhe, no acesso a Lamego, devido a uma colisão entre quatro veículos ligeiros, que provocou cinco feridos, um em estado "muito grave", disse à Lusa fonte dos bombeiros.

A colisão, que "envolveu quatro veículos ligeiros, na reta de Calvilhe, em Cepões, na entrada de Lamego", provocou "quatro feridos, três ligeiros e um em estado muito grave", especificou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Lamego (distrito de Viseu).

Nuno Carvalho adiantou à agência Lusa, pelas 17:00, que o ferido grave estava a ser "avaliado pela equipa de médicos para depois serem dadas as indicações para que hospital deve ser helitransportado".

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à agência Lusa que "a melhor alternativa" à EN 226 naquela zona é "sair na indicação para Cepões e Alvelos, em qualquer dos sentidos", seguir pelo interior desta localidade e "retomar a estrada nacional.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Douro da Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado pelas 15:15 e para o local foram mobilizados 25 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero dos Bombeiros Voluntários de Lamego e Tarouca, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).