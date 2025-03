Avião regional retido em Cascais por diferendo entre empresa e Câmara

Um avião da linha área Trás-os-Montes/Algarve, com origem em Bragança e destino a Portimão, ficou esta segunda-feira retido em Cascais por alegadas dívidas da companhia Sevenair reclamadas pela autarquia, disse à Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, o avião partiu hoje de Bragança e realizou paragens em Vila Real e Viseu, tendo aterrado com 15 passageiros, pelas 09h10, no aeródromo de Tires, onde ficou retido por não lhe ter sido dada autorização para prosseguir.

Quatro dos passageiros que tinham como destino Portimão não vão prosseguir viagem.

Outro avião que deveria hoje sair de Portimão com sete passageiros a bordo também não vai descolar, acrescentou a fonte da empresa.

Em causa está um diferendo acerca de uma suposta dívida de taxas de "handling" no valor de 107 mil euros (mais IVA) que a Câmara de Cascais, através da empresa municipal Cascais Dinâmica, gestora do Aeródromo Municipal de Cascais, exige, mas que a empresa considera não ter de pagar.