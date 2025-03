Greve da Carris adiada para 18 de março

A DGERT considerou que a greve não cumpre os requisitos legais, pois o pré-aviso não foi emitido com 10 dias úteis de antecedência. Já o sindicato não considerou o dia de Carnaval como feriado nacional, contabilizando-o como dia útil. No entanto, a DGERT contra-argumenta que terça-feira é feriado.

A STRUP – FECTRANS, sindicato da Carris, adiou a greve de 11 março uma semana. A paralisação está agora marcada para 18 de março. A causa do adiamento remete para um desentendimento entre o sindicato e a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) sobre se o dia de Carnaval é um feriado nacional ou não.

Na sequência do desentendimento, o sindicato decidiu remarcar a greve para 18 de março.

“Entendemos que em vez de perder tempo em argumentos e contra-argumentos relativamente à ilegalidade ou legalidade da greve para dia 11 de março, o importante é unir os trabalhadores”, lê-se em comunicado.

Entre as reivindicações está, por exemplo, o aumento dos salários e do subsídio de refeição e a redução do horário semanal para 35 horas.

A paralisação do próximo dia 18 de março vai durar 24 horas.