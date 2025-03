Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo devido a previsão de queda de neve

Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 00h00 de terça-feira, devido à previsão de queda de neve.

O IPMA prevê que, nos pontos mais altos da Serra da Estrela, a acumulação total de neve poderá ser da ordem dos 15/20 centímetros, avisando para provável “perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo”.

Já o distrito de Faro encontra-se sob aviso amarelo até às 9h00 por causa da previsão de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, mais prováveis no sotavento.

Para esta segunda-feira estão previstos períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e ocasionalmente acompanhados de trovoada nas regiões Centro e Sul, em especial durante a tarde.

As previsões apontam ainda vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando por vezes forte nas terras altas e subida de temperatura, em especial da máxima no interior Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 6ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Braga, Viana do Castelo, Coimbra e Faro, e as temperaturas mínimas entre os 3º C, na Guarda, e os 10ºC, em Faro.